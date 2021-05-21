بينها الخبز.. أطعمة لا يُنصح بحفظها في الثلاجة

أحيانا قد نتخيل أن الثلاجة هي المكان الأفضل لحفظ الأطعمة حتى لا تفسد، لكن هل فكرت يومًا أن بعض الأطعمة يفضل ألا تحفظ فيها؟ في هذا الموضوع نتطرق للأطعمة التي لا يفضل حفظها في الثلاجة.
فواكه متنوعة
ينصح بعدم حفظ بعض الفواكه في الثلاجة كالأفوكادو، الذي ينضج بشكل أفضل في درجة الحرارة الطبيعة، ويجب استخدامه عند نضوجه على الفور، والموز أيضًا فوضعه بالثلاجة سيسرع من ظهور اللون البني عليه من الخارج، صحيح أن الثمرة من الداخل ستبقى جيدة، لكن من الأفضل الاحتفاظ به خارج الثلاجة ويمكن لف رأس الموزة بالنايلون للحفاظ عليه.
ولضمان الاحتفاظ بالنكهة المميزة للشمام، ومضادات الأكسدة الموجودة فيه ينصح ببقائه خارج الثلاجة، لكن في حال فتحه أو تناول جزء منه فيجب حفظها في الثلاجة بعد لفها بالنايلون.
وينطبق الأمر نفسه على البطيخ وقرع العسل، والفواكه الاستوائية كالأناناس، والبابايا، والكيوي، والمانغو، وغيرها، حيث إنها تخزن بشكل أفضل في درجات الحرارة العادية، في حالة عدم فتحها.
كما يفضل بالنسبة لفواكه كالخوخ والنكتارين والمشمش، أن تكمل نضجها في درجات الحرارة الطبيعية، وعندما تنضج يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة لبضعة أيام.
أما التفاح والكمثرى، فيمكن الاحتفاظ بجودتهما لمدة حوالي أسبوعين خارج الثلاجة، ولكن في حالة وجود كميات كبيرة أو بقائهما لفترات أطول فيمكن وضعهما في الثلاجة.
أيضًا الفواكه الحمضية التي تشمل البرتقال والغريب فروت، والليمون، والليمون الحامض، والتي يمكن أن تحافظ على جودتها خارج الثلاجة لفترة جيدة، وخاصةً أن هذه الفواكه شتوية وبالتالي يكون الطقس باردا في المنزل ولا تفسد سريعاً، لكن يشترط وضعها في مكان جيد التهوية.
هذه الخضراوات
تؤدي الرطوبة العالية إلى إفساد البصل، والكراث، والثوم، وتساعد على إنباتها أو تعفنها، ولذلك يفضل حفظها في مكان بارد وجاف، كما يفضل ترك الفلفل بألوانه في مكان جاف وبارد وجيد التهوية خارج الثلاجة.
وتؤثر درجات الحرارة المنخفضة على مذاق البطاطس، كما أن الرطوبة تؤدي إلى إنباتها، وبالتالي يصعب استخدامها فيما بعد، وينصح بتخزين البطاطس في مكان مظلم وبعيداً عن أي رطوبة.
وإذا وضعت البطاطا الحلوة في الثلاجة، ستظهر عليها بقع تغير لونها، ولأنها تحتاج إلى رطوبة عالية، فينصح بوضعها داخل كيس بلاستيكي أو حاوية خاصة لحفظ المنتجات الغذائية.
ومن المفاجآت أيضًا أن تبريد الطماطم يتسبب في سرعة تلفها، كما أن وضعها في الثلاجة يؤدي إلى تغير نكهتها ورائحتها، مع عدم وضعها فوق بعض، لأنه إذا فسدت واحدة سوف تفسد ما حولها، ويجب أيضاً وضعها في مكان جيد التهوية.
ويراعى في هذا درجة حرارة المكان، حيث إنه في حالة كان المنزل بدرجة حرارة شديدة الارتفاع، فسيكون الخيار الأمثل هو وضعها في الثلاجة، الأمر نفسه ينطبق على الفاصوليا في حالات الجو الحار بشدة، لكن إذا كان جو المنزل معتدلا فلا يجب وضعها داخل الثلاجة.
كما تعتبر البامية من الخضراوات المحبة للحرارة المرتفعة، وإذا تم وضعها في درجة حرارة منخفضة فسوف تظهر عليها بقع بنية اللون، وينصح بتخزينها في مكان بارد، وإذا كان المنزل شديد الحرارة فسوف يستلزم وضعها في الثلاجة، والأمر أيضًا منطبق على الباذنجان.
أطعمة متنوعة
هناك بعض الأطعمة أيضًا التي لا يجب حفظها في للثلاجة، كالريحان الذي ينصح بوضع أطرافه في الماء العذب ليحتفظ به طازجًا لأطول فترة، والخبز الذي سيصبح جافًا عند وضعه بالثلاجة، ومن المفضل عند استخدامه خلال أيام قليلة وضعه خارجها أو إذا أردت الاحتفاظ به لفترات أطول فعليك الاحتفاظ به في الفريزر. وفق “أخبار 24”.
العسل أيضًل يجب تخزينه في مكان بارد وجاف، ولا بد من تغطيته بإحكام، ومع هذا يتحول العسل إلى حالة صلبة مع الوقت، أما في حالة وضعه في الثلاجة، فسوف يسرع هذا من تصلبه وصعوبة استخدامه.
ويفضل وضع البيض في درجات الحرارة المرتفعة بالثلاجة، لكن خلال الطقس البارد يفضل أن يبقى خارجها، ما يجعل مذاقه أفضل وأسهل في التقشير.
زيوت ومواد حمضية وتوابل
تحفظ التوابل التي تحتوي على نسب ملح مرتفعة خارج الثلاجة، فالملح يمنع نمو الكائنات الغذائية المسببة للتلف، فيما لا يوصى بوضع زيوت كزيت الجوز، وزيت الكتان وغيرهما، في الثلاجة، لأن هذا سيؤثر على مذاق الزيت، ومن الأفضل ألا تخزن هذه الزيوت لفترة طويلة.
ينطبق الأمر نفسه على الخردل والكاتشب والصوص الحار، فنتيجة حموضتها الطبيعية، لا تنمو عليها الكائنات المسببة للتلف الغذائي، ويمكن حفظها بأمان في درجة حرارة الغرفة، وفي نفس الوقت لن تتسبب الثلاجة في الإضرار بها.