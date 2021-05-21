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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في مناطق المملكة
21/05/2021   11:18 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في مناطق المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت، هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، وعسير والباحة، تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.

وأوضح المركز أن السماء تكون غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

كما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وتسجل أعلى درجة حرارة في الأحساء؛ 45 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 12 درجة. وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في مناطق المملكة

أخبار محلية
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