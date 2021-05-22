خلال التحقيقات الأولية.. مُهاجم منبر الحرم يدعي بأنه “المهدي المُنتظر”

كشفت مصادر، عن نتائج التحقيقات الأولية للجهات الأمنية في واقعة محاولة أحد الأشخاص الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة أمس.
وقالت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، إن المُتهم في الواقعة مواطن أربعيني، مشيرةً إلى أنه يدعي بأنه “المهدي المنتظر”.
ولفتت إلى أنه جرى إشعار النيابة العامة بالإجراءات والتحقيقات الأولية، تمهيداً لإجراء المسح الأمني على المُتهم والتأكد من أوضاعه الصحية.
ولقيت سرعة تصدي رجال الأمن للمُتهم بالواقعة، إشادة واسعة من قبل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّروا عن شكرهم للجهود المبذولة لحفظ المُعتمرين والمُصلين والزائرين للحرم.
وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، قد كشفت عن إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة، مشيرةً إلى أنه يجرى استكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.