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أخبار محلية > بالفيديو.. مُختص: الموجة الحارة تستمر على المملكة حتى الأسبوع المقبل.. وهذا معدل الحرارة المُتوقع
22/05/2021   8:20 ص

بالفيديو.. مُختص: الموجة الحارة تستمر على المملكة حتى الأسبوع المقبل.. وهذا معدل الحرارة المُتوقع

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توقع المُختص في الأرصاد الجوية عادل القازنلي، أن تستمر الموجة الحارة التي تشهدها المملكة حالياً حتى الأسبوع المقبل، قبل أن تبدأ في الانخفاض بشكل طفيف.  

وأوضح القازنلي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن درجات الحرارة المتوقعة تصل لنهاية الـ 40 درجة مئوية وهو المعدل الذي قد يستمر خلال الأربعة أشهر المقبلة، مبيناً أن الموجة الحالية هي أول موجة حارة بالمملكة هذا العام.  

ولفت إلى أن أجواء المملكة بالصيف ستتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، وتحرك منخفض البحر الأحمر، وارتفاع الخط الفاصل المداري، الأمر الذي سينتج عنه تشكل سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.   وفق “أخبار 24”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع ھطول أمطار رعدية اليوم (السبت) على أجزاء من مرتفعات نجران، وعسیر والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبیة من مرتفعات الطائف. 

 

بالفيديو.. مُختص: الموجة الحارة تستمر على المملكة حتى الأسبوع المقبل.. وهذا معدل الحرارة المُتوقع

أخبار محلية
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