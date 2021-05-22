أقام مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أمس (الجمعة)، حفل عشاء على شرف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وذلك خلال زيارته إلى نيويورك ومشاركته في اجتماع الأمم المتحدة حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتخلل الحفل، مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية المهمة، واستعراض التعاون بين المملكة والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في الأراضي الفلسطينية، ومنطقة الشرق الأوسط، وجهود المملكة الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وحضر الحفل سفيرة المملكة بواشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو، والممثل السامي لتحالف الحضارات لدى الأمم المتحدة ميغيل موراتينوس، ومدير معهد السلام الدولي الأمير زيد بن رعد الحسين، وقنصل عام المملكة في نيويورك حاتم بن غرم الله الغامدي، وعدد من المدراء والشخصيات الدبلوماسية المهمة.
وفق “أخبار 24”.