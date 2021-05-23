احذري مخاطرها.. 10 عادات تفعلها النساء عند تناول الطعام تؤثر على صحتهن

حذّر خبراء تغذية أمريكيون السيدات والفتيات من الانجراف نحو عادات عند تناول الطعام قد تؤثر على صحتهن، مشددين على تجنب تلك العادات لما تشكله من مخاطر صحية جسيمة.
ورصد موقع “Eat This Not That” المتخصص في التغذية، 10 عادات شائعة بين النساء قد تؤثر على صحتهن ومنها تأثر الدورة الشهرية وكثافة العظام والخصوبة.
1- الأكل أثناء الوقوف
حذر الخبراء من تناول الأكل أثناء الوقوف لفقدان القدرة على الشبع والتوقف عن الأكل، وذلك أثناء تجهيزهن الطعام أو مشاركتهن مع أطفالهن لإقناعهم بتناوله، مشيرين إلى ضرورة الالتزام بتناول الوجبة في موعدها وفي وضع الجلوس.
2- تناول بقايا طعام الأطفال
تقوم الأمهات بتناول ما تبقى من طعام أطفالهن تجنباً لهدره، ولكن أغلب الأطفال لا تترك سوى الدهون أو المعجنات بعد تناول ما بها من لحوم أو خضروات أو جبن، فهو طعام غير صحي وبه نسبة عالية من السعرات الحرارية.
3- الأكل بدون تخطيط
تجد بعض النساء رغبة في تناول الأطعمة الموجودة بالمنزل خصوصاً عند الإصابة بنوبات الاكتئاب، الأمر الذي يشكل خطراً على صحتهن لما قد تتضمنه تلك الأطعمة من سكريات أو دهون أو نشويات أو أغذية محفوظة أو وجبات سريعة.
4- عدم التفكير عند اختيار الأطعمة
يقول خبراء التغذية إن المخ يرسل إشارات للمعدة بالبدء في التقلصات عند احتياج الجسم للطاقة، والجسم يستقبل تلك الإشارات على أنها جوع ينتهي بتناول الطعام، ولكن عند تلك النقطة لا يفكر الإنسان هل سيأكل ما يشتهي أو ما يمد جسده بالطاقة فقط، لذلك ينصح الخبراء بالتوقف أثناء الأكل لمعرفة هل يجب الاستمرار به.
5- تصنيف الطعام حسب الحالة المزاجية
قد لا تتناسب جميع الأطعمة مع نظام غذائي صحي معين، فهناك بعض النساء تصنّف الأطعمة وجودتها حسب الحالة المزاجية أو رغبة العائلة، دون النظر إلى خطورة تلك الأطعمة على حالتها الصحية وخصوصاً مرضى الضغط والسكري والقلب والحساسية.
6- الإفراط في الجوع
يترك بعض ربات المنازل أنفسهن للجوع لفترات كبيرة، وذلك انتظاراً للزوج والأبناء ليتناولن معهم الوجبات الرئيسية، ولكن الخبراء ينصحون الأمهات بأخذ وجبات خفيفة منتظمة لتعويض ذلك النقص ولأن الجوع الشديد يقابله شبع شديد بعد تناول الوجبة.
7- نقص البروتين من وجبة الإفطار
تتجاوز بعض النساء الأغذية الغنية بالبروتينات في وجبة الإفطار الصباحية، ولكن الخبراء ينصحون بتناول البيض واللبن والزبادي والشوفان والمكسرات والبقوليات الغنية بالبروتين، لما لها من أهمية للمحافظة على البنية العضلية لجسد المرأة وخصوصاً الحوامل.
8- الإفراط في الطعام ليلاً
يحذّر الخبراء من تناول الطعام في وقت متأخر من الليل من أجل تناول كمية أقل في الصباح، الأمر الذي يؤدي إلى العديد من اضطرابات النوم وغيرها من الأمراض كالسمنة.
9- مقاطعة الكربوهيدرات لفترة طويلة
يلزم بعض النساء أنفسهن بنظام غذائي قاس لإنقاص وزنهن والحصول على الرشاقة، ولكن الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية يمكن أن تكون أكثر ضررا للنساء من الرجال، لأنها تعطل الهرمونات وتؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية وربما العقم.
10- عدم تناول الوجبات الكاملة
يؤكّد الخبراء على ضرورة تناول النساء وجبات كاملة خلال اليوم، وعدم الاعتماد على الوجبات الخفيفة المتقطعة، وذلك لخطورة ذلك على الصحة الجسدية للمرأة التي تجهد نفسها في البيت ومع الأطفال.
وفق “أخبار 24”.