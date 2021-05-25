إطلاق أول برنامج للتدريب على التجارة الإلكترونية في المملكة

أعلن مجلس التجارة الإلكترونية، اليوم (الثلاثاء)، إطلاق برنامج متخصص في التدريب على التجارة الإلكترونية، يعد الأول من نوعه في المملكة.
وأضاف أن البرنامج يستهدف التدريب على أهم وأحدث المواضيع المتعلقة بمجال التجارة الإلكترونية، من إدارة وتحليل بيانات، وتطوير البرمجيات والتصميم، والتسويق الرقمي، والخدمات السحابية.
واشترط على المتقدم للبرنامج أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة جامعية في تخصصات إدارة الأعمال أو هندسة الكمبيوتر أو التخصصات ذات الصلة.
كما اشترط أن يكون حديث التخرج، وغير موظف في جهة حكومية، وحاصلاً على مستوى أكاديمي متميز بمعدل 3 من 4 أو مماثل له كحد أدنى، بجانب التواجد في الرياض خلال فترة التدريب الحضوري.
ونوه بأن المعسكر التدريبي سيبدأ في مركز ديلويت الرقمي بمدينة الرياض، اعتبارًا من الأسبوع الأول من يونيو، وستتراوح المدة الزمنية للبرنامج ما بين 6 و7 أسابيع، داعياً الراغبين في التسجيل إلى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني training@ecc.gov.sa .
وفق “أخبار 24”.