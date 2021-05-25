نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “آل الشيخ” يعلن أكبر حملة لاكتشاف المواهب السعودية بالتعاون مع “MBC”
25/05/2021   5:57 م

“آل الشيخ” يعلن أكبر حملة لاكتشاف المواهب السعودية بالتعاون مع “MBC”

+ = -
677

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، أكبر حملة لاكتشاف المواهب في المملكة، وذلك بالتعاون مع أكاديمية MBC.

وأضاف أن هناك فريقاً متخصصاً يجوب 9 مدن في المملكة لاختيار المواهب، موضحًا في الفيديو الدعائي للحملة أنها ستجوب مدن (تبوك، وجدة، وجازان، والطائف، والعلا، وأبها، والقصيم، والخبر، والرياض).

الجدير بالذكر أن الحملة تتضمن ورش عمل إبداعية مختلفة، ومسابقات، وتجارب أداء لتحكيم المواهب، وعروضا لأفلام سعودية، ويمكن للراغبين في الاشتراك التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للحملة. وفق “أخبار 24”.

“آل الشيخ” يعلن أكبر حملة لاكتشاف المواهب السعودية بالتعاون مع “MBC”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885155195.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.