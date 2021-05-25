“آل الشيخ” يعلن أكبر حملة لاكتشاف المواهب السعودية بالتعاون مع “MBC”

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، أكبر حملة لاكتشاف المواهب في المملكة، وذلك بالتعاون مع أكاديمية MBC.
وأضاف أن هناك فريقاً متخصصاً يجوب 9 مدن في المملكة لاختيار المواهب، موضحًا في الفيديو الدعائي للحملة أنها ستجوب مدن (تبوك، وجدة، وجازان، والطائف، والعلا، وأبها، والقصيم، والخبر، والرياض).
الجدير بالذكر أن الحملة تتضمن ورش عمل إبداعية مختلفة، ومسابقات، وتجارب أداء لتحكيم المواهب، وعروضا لأفلام سعودية، ويمكن للراغبين في الاشتراك التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للحملة. وفق “أخبار 24”.
بنبدأ الأيام الجاية في #هيئة_الترفيه بأكبر حملة لاكتشاف المواهب السعودية بالتعاون مع أكاديمية MBC 🙏🏻👍
9 مدن بيزورها فريق متخصص لاختيار المواهب ❤️🇸🇦
للتقديم:https://t.co/ncRwBW2QYy pic.twitter.com/sSFcE1mgYp
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 25, 2021