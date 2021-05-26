مؤشر “بلومبيرغ”: السعودية بين أفضل 20 دولة في العالم في مكافحة كورونا

أظهر مؤشر بلومبيرغ الخاص بتتبع أفضل الدول تعاملًا مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، استمرار دولة الإمارات والمملكة بين أفضل 20 دولة في العالم تعاملًا مع الفيروس.
وبيّن المؤشر أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الثانية عشرة، فيما تحتل المملكة المركز التاسع عشر، بين أفضل 20 دولة عالميًا في التعامل مع الفيروس، فيما خلا ترتيب الدول العشرين الأولى من أي دول عربية أخرى.
وأوضح أن عدد الإصابات بين كل 100 ألف شخص في المملكة وصل إلى 85 إصابة فقط، بينما في الإمارات بلغ 477 إصابة، في الفترة من 25 أبريل 2021 وحتى 24 مايو الجاري.
وبلغت نسبة الوفيات بين إجمالي المصابين للفترة المذكورة، في الإمارات 0.2%، بينما وصلت في المملكة إلى 1.2%، في الفترة نفسها.
وسجلت الإمارات 167 وفاة لكل مليون شخص منذ بدء الجائحة، بينما سجلت المملكة 208 وفيات بين كل مليون شخص منذ بدء الجائحة أيضًا. وفق “أخبار 24”.
وتوضح بيانات المؤشر أن نسبة الذين حصلوا على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد في الإمارات بلغت 56.3% من إجمالي السكان، فيما بلغت النسبة في المملكة 18.9% من إجمالي السكان.
يذكر أن نيوزيلاندا احتلت المركز الأول في مؤشر بلومبيرغ هذا الشهر، تلتها سنغافورة، ثم أستراليا، ثم “إسرائيل”، فكوريا الجنوبية، فيما جاءت البرتغال في المركز العشرين عالميًا خلال هذا المؤشر.