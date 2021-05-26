جسر الملك فهد يرد على أبرز الأسئلة بشأن الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة

استعرضت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ردوداً على أبرز الأسئلة الواردة إليها، بشأن الإجراءات الصحية للقادمين إلى السعودية عبر منفذ الجسر، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المختصة.
وأوضحت المؤسسة في هذه الردود أن غير السعودي المسموح له بدخول المملكة عبر الجسر هو المحصن الذي استكمل جرعات أحد لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية، أو مَن تظهر حالته (محصن، أو محصن جرعة أولى، أو محصن متعافٍ) في تطبيق توكلنا.
وأضافت أن المقيم الذي حصل على جرعة واحدة من لقاح كورونا في السعودية يُسمح له بالعبور إلى المملكة، شريطة أن تظهر حالته الصحية في تطبيق توكلنا “محصن جرعة أولى”، مع وجود فحص PCR بمدة لا تزيد على 72 ساعة قبل موعد السفر.
وأكدت أن فحص الـPCR بنتيجة سلبية شرط أساسي لدخول غير السعوديين المملكة عبر الجسر، وأنه يمكن لمن حصل على اللقاحات المعتمدة توثيقها تمهيدًا للسماح له بالدخول عبر الرابط .
ودعت المؤسسة السعودي الحاصل على التطعيمات المعتمدة خارج المملكة للتواصل مع وزارة الصحة عبر الخط الساخن (937) لتلقي الإرشادات المطلوبة.
وحول اشتراطات الدخول للعمالة المنزلية المرافقة ولزوجة المواطن وزوج المواطنة وأبنائهم من الجنسيات الأخرى، أشارت المؤسسة إلى أنه يُشترط فحص PCR بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من تاريخ السفر، والعزل المنزلي لمدة 7 أيام مع إجراء فحص في اليوم السادس لغير المحصن أو المحصن بتطعيمات غير معتمدة، أما المحصن بأحد التطعيمات المعتمدة أو مَن حالته في توكلنا (محصن، أو محصن جرعة أولى، أو محصن متعافٍ) من هذه الفئات فلا يُشترط لهم العزل المنزلي.
وفق “أخبار 24”.