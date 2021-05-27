بـ4 لقطات مميزة.. السفارة الأمريكية تفتح التصويت لاختيار أفضل صورة تُبرز جمال المملكة

فتحت السفارة الأمريكية في الرياض، اليوم (الخميس)، التصويت لاختيار أفضل صورة تظهر جمال المملكة من بين 4 صور.
وذكرت السفارة، على حسابها بموقع “تويتر”، أنها تعتزم وضع الصورة الفائزة في التصويت كغلاف لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليشاهد العالم جمال المملكة.
يذكر أن السفارة أطلقت في يناير الماضي وسم “جمال السعودية”، ودعت متابعيها لإرسال أجمل صورة ملتقطة لأجمل مناطق المملكة للمفاضلة بينها، واختيار 4 صور منها لعرضها للتصويت ووضع الفائزة من بينها كصورة غلاف لحساباتها الرسمية. وفق “أخبار 24”.
شكرا لكم ولإبدعاتكم! لقد حان وقت التصويت! الرجاء التصويت لأفضل صورة تظهر #جمال_السعودية لتكون صورة غلاف لحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ليشاهد العالم #جمال_السعودية. https://t.co/e8ynsIW0Bv pic.twitter.com/fa8RhSG4LT
— U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) May 27, 2021