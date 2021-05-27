بالصور.. وزير التجارة يلتقي رواد ورائدات الأعمال في القصيم ويقف على عدد من المشاريع

التقى وزير التجارة ماجد القصبي، اليوم (الخميس)، مجموعة من رواد ورائدات الأعمال أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة القصيم.
وجاء ذلك خلال زيارة القصبي للمنطقة، حيث أشاد بأعمال رواد ورائدات الأعمال بالقصيم، داعيًا لمواصلة الابتكار وتقديم الأفكار والمشاريع النوعية المتميزة.
ووقف خلال الزيارة على عدد المشاريع الريادية، والتي تضمّنت شركة قهوة كيان التجارية، ومؤسسة كيسوم للعناية بالسيارات، ومصنع بنتي للصناعة، وشركة مفارش الحبيب، ومزيج للاستشارات الإدارية والتسويقية.
كما ناقش القصبي جميع متطلبات استثمار وتعزيز المقومات الاقتصادية بالمنطقة، وتمكين أبنائها من أسباب التجارة والاستثمار في الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وجرى بحث العديد من الموضوعات والأمور المتعلقة بالتنمية في المنطقة، من حيث تعزيز الجوانب الداعمة للتجارة، وتعزيز الدور الإعلامي.
وفق “أخبار 24”.