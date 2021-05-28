بالفيديو.. باحث فيروسات يوضح حقيقة وجود تدخل بشري في ظهور فيروس “كورونا”

قال الباحث في علم الفيروسات الدكتور عبدالله القيسي، إنه في بداية جائحة كورونا ظهرت العديد من الاعتقادات بأن التدخل البشري هو السبب في ظهور الفيروس.
وأوضح خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن فيروس كورونا نشأ بشكل طبيعي كبقية الفيروسات الأخرى ولا توجد دراسة حتى الآن تثبت عكس ذلك، مبيناً أن العديد من العلماء أكدوا أن عام 2019 سيشهد ظهور فيروس جديد وهو ما حدث بالفعل.
وأضاف أن الدراسات أثبتت أن جينات فيروس كورونا مشابهة لمكونات وجينات سارس 1، ومشابهة أيضاً لفيروسات تم عزلها من خفافيش في عامي 2015 و2018، مبيناً أن العلماء أفادوا بأن الفيروس ما هو إلا تحور طبيعي لفيروسات موجودة في الخفافيش وتم التعرف عليها سابقاً.
وأشار إلى أن هناك نوعين من الفيروسات يظهران في الحيوانات ويعدان الأكثر انتشاراً من حولنا هي: فيروسات كورونا وفيروسات الإنفلونزا، مبيناً أن هذه الفيروسات تجد بيئة ملائمة في الحيوانات تساعدها على سرعة التحور والانتقال إلى الإنسان. وفق “أخبار 24”.
وحول إمكانية خروج الفيروس من أحد المعامل في “ووهان” بالصين، بيّن أن هذا أمر غير صحيح حسب ما أكدته وزارة الصحة العالمية.
فيديو | د. عبدالله القيسي باحث في علم الفيروسات: #كورونا وغيره من الفيروسات موجودة في الحيوانات و لا توجد أي دراسة تثبت أن انتشاره غير طبيعي #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/JPmAEdDW6a
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 27, 2021