أسفرت المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمدينة الرياض من القبض على مواطن؛ إثر تورطه بسرقة مركبة أثناء وقوفها بوضع التشغيل بحي الدار البيضاء وبداخلها طفل يبلغ من العمر 8 أعوام.
وأوضح حساب “سناب الداخلية” أن المتهم في العقد الثالث من العمر، وقام بإنزال الطفل من المركبة بالقرب من موقع السرقة دون أن يتعرض لأذى.
وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المتهم، أقر بما نسب إليه وتم استرداد المركبة المسروقة وجرى إيقافه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وفق “أخبار 24”.