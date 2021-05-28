"الأمن السيبراني": عند اتصالك بشبكة "واي فاي" عامة أمّن جهازك بالطرق التالية

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لضرورة ضبط إعداد جهاز الجوال عند الاتصال بشبكة واي فاي عامة، وتأمين الجهاز بعدة طرق.
وأوضحت الهيئة أن مستخدمي أجهزة آيفون، عليهم إيقاف خاصية الانضمام حتى لا يرتبط الجهاز بالشبكة دون علم صاحبه، وتشغيل ميزة العنوان الخاص الذي يساهم بالحد من تتبع البيانات وتشفير عنوان الجهاز.
وأضافت أن مستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، عليهم تفعيل ميزة نسيان الشبكة حتى لا يرتبط الجهاز بها دون علم صاحبه، وضبط الإعدادات لاستخدام عنوان عشوائي وليس العنوان الخاص بالجهاز.
وفق “أخبار 24”.