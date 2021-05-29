قامت شركات طيران كويتية، بنقل شحنات من الفواكه بدلاً من المسافرين على الرحلات القادمة من بعض الدول الآسيوية التي شهدت انتشارا للسلالة الهندية من فيروس “كورونا”.
وبحسب موقع “EIN Presswire”، فقد استغلت شركات الطيران العاملة في الكويت رحلات العودة من الدول المحظورة مثل الهند، ونيبال وباكستان وبنغلاديش وسيريلانكا، في شحن الفواكه بدلا من نقل المسافرين، وذلك بعد قرار الإدارة العامة للطيران المدني بإيقاف استقبال الوافدين من بعض الدول الآسيوية التي شهدت انتشارا للسلالة الهندية من فيروس “كورونا”.
وأشار إلى أنه لما كانت حركة الركاب لاتزال منخفضة للغاية بسبب ضوابط الحدود والطلب على السفر، أصبحت شركات الطيران تتطلع إلى الشحن لتعويض النقص في الإيرادات، وكانت إحدى الخطوات الشائعة بشكل خاص هي إضافة حمولة على المقاعد أو حتى إزالة جميع مقاعد الركاب لإفساح المجال لمزيد من المساحات على الأرض.
وأظهرت صور، صناديق الفواكه موضوعة على مقاعد الركاب وفي مقصورات الأمتعة العلوية في إحدى الرحلات القادمة من الدول المحظورة.
وفق “أخبار 24”.