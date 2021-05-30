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اخبار رياضية > في اجتماع الأعضاء الذهبيين.. الأمير خالد بن فهد يدعم خزينة النصر بـ 50 مليون ريال
30/05/2021   4:26 م

في اجتماع الأعضاء الذهبيين.. الأمير خالد بن فهد يدعم خزينة النصر بـ 50 مليون ريال

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كشفت مصادر صحفية، عن تلقي خزينة نادي النصر، دعمًا كبيرًا من العضو الذهبي، الأمير خالد بن فهد، وذلك في الاجتماع، الذي عُقِدَ في ملعب “مرسول بارك”، وضمَّ أعضاء النصر الذهبيين.

وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، إن خزينة نادي النصر تلقت دعما كبيرا من الأمير خالد بن فهد بقيمة 50 مليون ريال.

وخلال الاجتماع شاهد الأعضاء الذهبيون تدريبات الفريق الأول، من قاعة الضيافة بملعب مرسول، كما قام الأعضاء بجولة على مرافق ملعب النصر، والغرف الخاصة بكبار الشخصيات.

وتقرر أيضًا خلال الاجتماع، تعيين العميد فهد المشيقح، أمينًا عامًا لمجلس الأعضاء الذهبيين، كما تقرر تعيين وليد العتيبي، مسؤولًا لعلاقات الأعضاء الذهبيين.

في اجتماع الأعضاء الذهبيين.. الأمير خالد بن فهد يدعم خزينة النصر بـ 50 مليون ريال

اخبار رياضية
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