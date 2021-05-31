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اخبار رياضية > النصر يبلغ هذا الرباعي بانتهاء علاقتهم.. واللاعبون يودعونهم في غرفة الملابس
31/05/2021   1:32 م

النصر يبلغ هذا الرباعي بانتهاء علاقتهم.. واللاعبون يودعونهم في غرفة الملابس

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كشفت مصادر صحفية، أن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي ال معمر، أبلغ رباعي فريقه بانتهاء علاقتهم بالنادي، بعد الخسارة من الاتحاد في ختام دوري المحترفين.

وقالت المصادر، وفقًا لصيحفة “الميدان الرياضي”، إن إدارة النصر أبلغت الرباعي أمرابط وجونز ومايكون ويحي الشهري، بانتهاء علاقتهم بالنادي، وأن اللاعبون يودعونهم في غرفة الملابس.

ونجح فريق الاتحاد في تحقيق الفوز على نظيره النصر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يبلغ هذا الرباعي بانتهاء علاقتهم.. واللاعبون يودعونهم في غرفة الملابس

اخبار رياضية
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