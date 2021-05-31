رئيس الباطن يرصد مكافآت ضخمة للاعبين بعد البقاء بدوري المحترفين

قرر رئيس نادي الباطن ناصر الهويدي، مكافأة لاعبي الفريق بمنحهم 125 ألف ريال لكل لاعب بعد ضمان البقاء في دوري المحترفين.
ونجح الباطن في البقاء بدوري المحترفين بعد الفوز على العين، بنتيجة 4-3، في الجولة الـ 30 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم الباطن بهدفين بنهاية الشوط الأول، ليعود العين ويتعادل 3-3 في الشوط الثاني، قبل أن يتمكن الباطن من الفوز بهدف رابع من ركلة جزاء عند الدقيقة (85)، نفذها بنجاح محمد رايح ليبقي الفريق الشمالي مع المحترفين. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، قفز الباطن إلى المركز الثاني عشر بعد ان حصد 36 نقطة من 9 انتصارات ومثلها تعادلات، و12 خسارة.