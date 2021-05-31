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أخبار محلية > وزير الصحة يوجه الشكر لموظف في مدينة الملك سعود الطبية .. فما السبب
31/05/2021   7:19 م

وزير الصحة يوجه الشكر لموظف في مدينة الملك سعود الطبية .. فما السبب

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وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الشكر لمتخصص لغة الإشارة في مدينة الملك سعود الطبية أيمن بن نوار العتيبي، وذلك لمجهوداته في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره على تسهيله التواصل بين مقدمي الخدمة والأشخاص ذوي الإعاقة خلال وجودهم بالمدينة الطبية.

وأكد أنه تم لمس هذه الجهود من خلال زيارات “الزائر السري”، والتي كانت شاهدة على تفاني العتيبي في تقديم جهوده لخدمة هذه الفئات. وفق “أخبار 24”.

وزير الصحة يوجه الشكر لموظف في مدينة الملك سعود الطبية .. فما السبب

أخبار محلية
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