وزير الصحة يوجه الشكر لموظف في مدينة الملك سعود الطبية .. فما السبب

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الشكر لمتخصص لغة الإشارة في مدينة الملك سعود الطبية أيمن بن نوار العتيبي، وذلك لمجهوداته في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعرب عن خالص شكره وتقديره على تسهيله التواصل بين مقدمي الخدمة والأشخاص ذوي الإعاقة خلال وجودهم بالمدينة الطبية.
وأكد أنه تم لمس هذه الجهود من خلال زيارات “الزائر السري”، والتي كانت شاهدة على تفاني العتيبي في تقديم جهوده لخدمة هذه الفئات. وفق “أخبار 24”.
معالي وزير الصحة د.توفيق بن فوزان الربيعة يوجه رسالة شكر وتقدير
للزميل أيمن بن نوار العتيبي، أحد أبطال #مدينة_الملك_سعود_الطبية، نظير جهوده في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل التواصل بينهم وبين مقدمي الخدمة. pic.twitter.com/ym8Kpqaxc6
— مـ د يـ نـ ـة الملك سعود الـ طـ بـ يـ ـة (@ksmcmedia) May 31, 2021