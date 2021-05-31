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اخبار رياضية > مهلة أخيرة لـ”الاتحاد” قبل خصم 6 نقاط
31/05/2021   7:19 م

مهلة أخيرة لـ”الاتحاد” قبل خصم 6 نقاط

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بات نادي الاتحاد، بات مهدداً بخصم نقاط 6 نقاط من رصيده، خلال الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق أن نادي الاتحاد بات مهدداً بخصم ٣ نقاط  في حال عدم الالتزام بدفع المبلغ المستحق لصالح، اللاعب صالح الخراع، إضافة إلى خصم ٣ نقاط أخرى في حال عدم الالتزام بدفع المبلغ المستحق لوسيط اللاعبين فيولا.

وتضمن بيان اللجنة أن تطبيق القرارين سيتم تلقائيا بعد ٣٠يوماً من تاريخ اليوم بحال لم يتم السداد، حيث ختم نادي الاتحاد الموسم في المركز الثالث بجدول ترتيب فرق دوري المحترفين برصيد 56 نقطة. وفق “أخبار 24”.

مهلة أخيرة لـ”الاتحاد” قبل خصم 6 نقاط

اخبار رياضية
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