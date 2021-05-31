بالفيديو.. العم “عادل” يروى تجربة إقلاعه عن التدخين بعد 50 عامًا لم ‏تفارق السيجارة شفتيه

أكد المواطن عادل خياط أنه أقلع عن التدخين بعد أكثر من نصف قرن، لم يمتنع فيها يوما واحدا عن شرب السجائر، بعد أن أصبح غير قادر على السير لمسافات قصيرة.
ويروي “خياط” تجربته عبر مقطع فيديو بثته وزارة الصحة، بأنه قرر باجتهاد شخصي عام 2018 وفي لحظة واحدة الامتناع نهائيا عن التدخين دون مراحل، حتى أصيب بعدها بأيام بضيق في التنفس نقل على أثرها لأحد المستشفيات.
وأضاف أن الأطباء نصحوه بضرورة الذهاب لمركز مكافحة التدخين، والذين ساعدوني كثيرًا بوضع جدول زمني، حتى وصلنا للأسبوع الرابع دون أن أدخن سيجارة واحدة. وفق “أخبار 24”.
ونصح العم عادل من يريد الإقلاع عن التدخين أن يكون صادقاً مع نفسه ومع الطبيب المعالج، مع الالتزام بتنفيذ تعليمات الأطباء المعالجين.
قصه العم عادل بعد ٥٠سنه تدخين ..
بالإلتزام استطاع الاقلاع #اليوم_العالمي_لمكافحة_التدخين #مستشفى_الملك_فهد بجدة#مستشفى_العزيزية_للأطفال pic.twitter.com/60xcGYJ2qV
— صـحة جدة (@Jeddahhealth) May 31, 2021