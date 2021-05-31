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أخبار محلية > بالفيديو.. العم “عادل” يروى تجربة إقلاعه عن التدخين بعد 50 عامًا لم ‏تفارق السيجارة شفتيه
31/05/2021   7:19 م

بالفيديو.. العم “عادل” يروى تجربة إقلاعه عن التدخين بعد 50 عامًا لم ‏تفارق السيجارة شفتيه

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أكد المواطن عادل خياط أنه أقلع عن التدخين بعد أكثر من ‏نصف قرن، لم يمتنع فيها يوما واحدا عن شرب السجائر، بعد أن ‏أصبح غير قادر على السير لمسافات قصيرة.‏

ويروي “خياط” تجربته عبر مقطع فيديو بثته وزارة الصحة، ‏بأنه قرر باجتهاد شخصي عام 2018 وفي لحظة واحدة الامتناع ‏نهائيا عن التدخين دون مراحل، حتى أصيب بعدها بأيام بضيق ‏في التنفس نقل على أثرها لأحد المستشفيات.‏

وأضاف أن الأطباء نصحوه بضرورة الذهاب لمركز ‏مكافحة التدخين، والذين ساعدوني كثيرًا بوضع جدول زمني، ‏حتى وصلنا للأسبوع الرابع دون أن أدخن سيجارة واحدة.‏ وفق “أخبار 24”.

ونصح العم عادل من يريد الإقلاع عن التدخين أن يكون ‏صادقاً مع نفسه ومع الطبيب المعالج، مع الالتزام بتنفيذ تعليمات ‏الأطباء المعالجين.‏

بالفيديو.. العم “عادل” يروى تجربة إقلاعه عن التدخين بعد 50 عامًا لم ‏تفارق السيجارة شفتيه

أخبار محلية
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