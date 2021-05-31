تمكّنت الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض، اليوم (الإثنين)، من إلقاء القبض على مواطن ارتكب عددًا من جرائم السطو على محال تجارية بالرياض.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة خالد الكريديس، أن المواطن في العقد الثاني من العمر، وارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في السطو على محال تجارية في عدد من أحياء مدينة الرياض.
وأضاف الكريديس أن المواطن قام بالاعتداء على العاملين في تلك المحال وسرقة ما تحويه من بضائع وأموال تجاوزت قيمتها 40 ألف ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.