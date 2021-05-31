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أخبار محلية > 15 كلباً هاجمته ولم أستطع تخليصه.. والد الطفل الذي توفي متأثرًا بعضات كلاب ضالة يروي تفاصيل الحادثة
31/05/2021   11:34 م

15 كلباً هاجمته ولم أستطع تخليصه.. والد الطفل الذي توفي متأثرًا بعضات كلاب ضالة يروي تفاصيل الحادثة

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كشف المواطن عبد الرحيم الحمد، تفاصيل وفاة ابنه تركي بعد تعرضه للهجوم من 15 كلبًا ضالًا أثناء وجوده على بحر العقير بالهفوف مطلع شوال الجاري.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن الحادث وقع في الخامسة عصرًا رابع أيام عيد الفطر أثناء ذهاب عائلته للبحر، حيث تعرض ابنه في البداية للهجوم من كلب ضال، قبل أن يتفاقم بزيادة عدد الكلاب الضالة المهاجمة لتركي، ليتمكنوا من الطفل في النهاية، بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة لإبعادهم من الأب بمفرده.

وأكد الحمد أنه استطاع في النهاية برفقة مجموعة من الأشخاص، تخليص ابنه من هجوم الكلاب الضالة، ثم طلبوا حضور سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أن تأخرها لساعة كاملة أدى إلى تفاقم حالته. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن ابنه نُقل في البداية إلى مستشفى مدينة العيون قبل أن يتم نقله إلى مستشفى الملك فهد، مؤكدًا أنه ظل هناك على مدى الأسبوعين الماضيين حتى توفي بالأمس.

15 كلباً هاجمته ولم أستطع تخليصه.. والد الطفل الذي توفي متأثرًا بعضات كلاب ضالة يروي تفاصيل الحادثة

أخبار محلية
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