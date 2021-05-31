“التجارة” تستدعي الشركة المسؤولة عن تجمّع “مشاهير سناب شات” المخالف وتغرّمها 300 ألف ريال

استدعت وزارة التجارة، اليوم الإثنين، الشركة المسؤولة عن تجمع “مشاهير سناب شات” المُخالف للإجراءات الاحترازية وغرمتها 300 ألف ريال.
وأوضحت الوزارة، أنها فرضت حسب اختصاصها، غرامة مالية على الشركة التي استعانت بعدد من المشاهير المعلنين بهدف الترويج لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه تم إيقاع العقوبة بناء على لائحة الحد من التجمعات وجدول تصنيف العقوبات الخاصة بمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا. وفق “أخبار 24”.
وكانت الوزارة قد وجهت في وقت سابق المنشآت التجارية والأسواق لمنع أي ممارسات تتسبب في التزاحم داخل أو خارج المنشأة، ومنها دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية، ومنع مناسبات التدشين للمنتجات والخدمات الجديدة، بالإضافة إلى منع إقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور.