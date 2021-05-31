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أخبار محلية > “الأرصاد” توضح أسلوب قياس درجات الحرارة المعتمد.. ولهذا السبب مقاييس السيارات والشوارع غير دقيقة
31/05/2021   11:35 م

“الأرصاد” توضح أسلوب قياس درجات الحرارة المعتمد.. ولهذا السبب مقاييس السيارات والشوارع غير دقيقة

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كشف مختص التوقعات في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، اليوم الإثنين، آلية قياس درجة الحرارة وفق الأساليب العلمية.

وأوضح خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن قياس درجات الحرارة له معايير عالمية موحدة، تتمثل في أن يكون مقياس درجة الحرارة في صندوق خشبي بعيد عن المؤثرات مثل الأشجار والمسطحات المائية وغيرها.

واستعرض مواصفات الصندوق الخاص بمقياس درجات الحرارة، حيث أكد أنه يكون على ارتفاع 1.5 متر من الأرض، كما تكون فتحته باتجاه الشمال، وذلك عند قياس درجات الحرارة في الدول شمال خط الاستواء. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى عدم دقة مقاييس درجات الحرارة في السيارات أو الشوارع، موضحًا أن الأساليب العلمية تعتمد على قياس درجة الحرارة في كتلة الهواء داخل الصندوق.

“الأرصاد” توضح أسلوب قياس درجات الحرارة المعتمد.. ولهذا السبب مقاييس السيارات والشوارع غير دقيقة

أخبار محلية
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