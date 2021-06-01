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أخبار محلية > نجل الفنان خالد سامي ينشر صورة جديدة لوالده من داخل المستشفى ويطمئن الجمهور
01/06/2021   8:24 ص

نجل الفنان خالد سامي ينشر صورة جديدة لوالده من داخل المستشفى ويطمئن الجمهور

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نشر نجل الفنان خالد سامي صورة جديدة لوالده من داخل المستشفى تظهر فيها يده ويد والده، ويشير كل منهما بإصبع الإبهام لأعلى. 

وعلّق تركي نجل الفنان خالد على الصورة، بأنه موجود مع والده في المستشفى وأنهما اتفقا سوياً على عدم الاستسلام للمرض، داعياً الله سبحانه وتعالى له بالشفاء العاجل. 

يُذكر أن خالد سامي دخل في غيبوبة في يناير الماضي، وكشفت الفحوصات حينها تعرضه لثلاث جلطات صغيرة في الدماغ وتكلس في الشرايين، لكنه استجاب في وقت لاحق للأوامر والمثيرات الخارجية.  وفق “أخبار 24”.

 

نجل الفنان خالد سامي ينشر صورة جديدة لوالده من داخل المستشفى ويطمئن الجمهور

أخبار محلية
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