أظهر مقطع فيديو مشهداً عفوياً بين وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، والسفير الإماراتي لدى المملكة الشيخ نهيان آل نهيان، في ديوان وزارة الخارجية بالعاصمة الرياض.
وظهر عادل الجبير وهو يشير لضيفه السفير الإماراتي بالدخول إلى إحدى الغرف، لكن الأخير رفض وطلب من الجبير الدخول أولاً، في تصرف عفوي عكس الاحترام بالمتبادل بين مسؤولي البلدين الشقيقين.
جدير بالذكر أن وزير الدولة للشؤون الخارجية استقبل السفير الإماراتي بديوان الوزارة أول أمس (الأحد)، حيث تمنى الجبير للشيخ نهيان التوفيق في منصبه الذي عين فيه حديثاً.
وفق “أخبار 24”.