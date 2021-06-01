أسفرت المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمدينة الرياض من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ثبت تورطه في ارتكاب عدد من الجرائم.
وأوضحت الشرطة، اليوم (الثلاثاء)، أن الجرائم تمثلت في اقتحام عدة فروع لصيدليات والاستيلاء على ما تحويه من أموال، إضافة إلى تعديه على مواطن بالطعن بسلاح أبيض وسلب مبلغ مالي.
وأكدت أن المتهم أقر بارتكاب 4 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تنوعت في عدد من أحياء الرياض، وتُقدر قيمة المسروقات بها بمبلغ 15 ألف ريال.
وأضافت أنه تم توقيفه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.