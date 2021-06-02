نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > لعدم حمل أطفالهم فحص “كورونا”.. منع دخول أسرة سعودية إلى مصر عبر مطار القاهرة
02/06/2021   8:24 ص

لعدم حمل أطفالهم فحص “كورونا”.. منع دخول أسرة سعودية إلى مصر عبر مطار القاهرة

+ = -
794

منعت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي في العاصمة المصرية، أسرة سعودية من الدخول إلى البلاد؛ بسبب عدم حمل أطفالهم شهادة فحص كورونا (PCR)، ليعودوا إلى الرياض على متن نفس الرحلة التي سافروا فيها.

وقالت مصادر إن أطباء الحجر الصحي فحصوا ركاباً من جنسيات مختلفة وصلوا إلى مصر عبر رحلتين قادمتين من الرياض وباريس، وتبين إصابة راكب هندي قدم من باريس بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر وفقاً لصحف مصرية، أنه أجريت مسحات طبية لركاب الطائرة الفرنسية رغم حملهم فحص (PCR)، وتبين إصابة الراكب الهندي بالفيروس. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنه جرى عزل الراكب الهندي بإحدى صالات الترانزيت، وكذلك العائلة السعودية لعدم حمل أطفالهم شهادة فحص كورونا، قبل إعادتهم على نفس الطائرتين إلى الرياض وباريس.

لعدم حمل أطفالهم فحص “كورونا”.. منع دخول أسرة سعودية إلى مصر عبر مطار القاهرة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885156551.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.