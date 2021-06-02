لعدم حمل أطفالهم فحص “كورونا”.. منع دخول أسرة سعودية إلى مصر عبر مطار القاهرة

منعت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي في العاصمة المصرية، أسرة سعودية من الدخول إلى البلاد؛ بسبب عدم حمل أطفالهم شهادة فحص كورونا (PCR)، ليعودوا إلى الرياض على متن نفس الرحلة التي سافروا فيها.
وقالت مصادر إن أطباء الحجر الصحي فحصوا ركاباً من جنسيات مختلفة وصلوا إلى مصر عبر رحلتين قادمتين من الرياض وباريس، وتبين إصابة راكب هندي قدم من باريس بفيروس كورونا.
وأضافت المصادر وفقاً لصحف مصرية، أنه أجريت مسحات طبية لركاب الطائرة الفرنسية رغم حملهم فحص (PCR)، وتبين إصابة الراكب الهندي بالفيروس. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه جرى عزل الراكب الهندي بإحدى صالات الترانزيت، وكذلك العائلة السعودية لعدم حمل أطفالهم شهادة فحص كورونا، قبل إعادتهم على نفس الطائرتين إلى الرياض وباريس.