نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > ما هو الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي؟ وما العزل المنزلي؟.. “وقاية” توضح
02/06/2021   1:49 م

ما هو الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي؟ وما العزل المنزلي؟.. “وقاية” توضح

+ = -
508

قالت هيئة الصحة العامة “وقاية”، إن الحجر الصحي المؤسسي، عبارة عن استضافة القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية، ممن ينطبق عليهم الحجر الصحي المؤسسي في مقرات محددة، لحجرهم صحياً على نفقتهم الخاصة.

وأوضحت الهيئة أن الحجر الصحي المنزلي، هو عبارة عن تقييد نشاطات أو فصل الأشخاص الذين يشتبه بتعرضهم لمصدر العدوى ولا يوجد لديهم أي أعراض أو نتيجة إيجابية، بطريقة تؤدي إلى الحيلولة دون انتشار العدوى ويكون الحجر في المنزل مع توفر اشتراطات معينة.

وأضافت أن العزل الطبي المنزلي هو عبارة عن فصل الشخص المصاب الذي ثبتت نتيجته إيجابية بطريقة تحول دون انتشار العدوى ويكون العزل في المنزل. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن التحقق من تسجيل الوصول الفعلي إلى موقع الحجر الصحي يكون بناءً على المعلومات الواردة من مرفق الإيواء.

ما هو الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي؟ وما العزل المنزلي؟.. “وقاية” توضح

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885156603.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.