“أبشر” يوضح كيفية تفعيل الحساب على المنصة من خلال عدد من البنوك

أوضحت منصة أبشر الإلكترونية كيفية تفعيل الحساب على المنصة من خلال عدد من البنوك، مبينة أن التفعيل يتم عبر أكثر من طريقة.
وبيّنت المنصة أن قائمة البنوك التي يمكن من خلالها تفعيل الحساب، تشمل بنوك: (الراجحي، والأهلي، والجزيرة، والعربي، والرياض، والسعودي للاستثمار، والبلاد، وساب، والإنماء، والسعودي الفرنسي، وسامبا، والبنك الأول).
وأشارت إلى أن التفعيل يمكن أن يتم عن طريق أجهزة الصراف الآلي، أو الهاتف المصرفي، أو الموقع الإلكتروني، أو تطبيق الجوال.
وأضافت أن التفعيل عبر الموقع الإلكتروني متاح من خلال جميع البنوك المذكورة، أما الطرق الأخرى فمتاحة عبر بعضها حسبما أوضحت المنصة.
وفق “أخبار 24”.