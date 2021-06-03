بالفيديو.. مواطن يروي قصة 25 عاماً في تربية الطيور والاعتناء بها

روى المتحدث الرسمي لجمعية رحمة للرفق بالحيوان، حمزة الغامدي، قصة هوايته في تربية الطيور التي استمرت 25 عاماً.
وأوضح، خلال حديثه عبر برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية أمس (الأربعاء)، أن تربية الطيور تساهم في تغيير المزاج للأفضل وكانت تُستخدم سابقاً في العلاج السلوكي.
وأكد أن نشره فيديوهات اعتنائه بالطيور من خلال منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحفيز الآخرين على اتباع نفس السلوك، والتوعية بأهميتها والمحافظة عليها. وفق “أخبار 24”.
وكشف عن تواصل الكثيرين معه حال شاهدوا معاناة لأحد الطيور، من بينها استغاثة أحد المواطنين به لإنقاذ بومة ظلت عالقة في بيت درج، حيث ذهب مسافة بعيدة وفكّ احتجازها، قبل أن يقدم لها محلولا حتى استعادت مناعتها، ومن ثم اعتنى بها في مزرعته وأطلق سراحها.
فيديو | قضى 25 عاما من حياته في تربية الطيور.. كيف يصفها ؟#الراصد pic.twitter.com/McqApibh9x
— الراصد (@alraasd) June 2, 2021