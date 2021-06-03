قرر مواطن يعيش في جازان، ترك وظيفته التي قضى فيها 13 عامًا من أجل العمل مع زوجته، التي عمدت إلى تأسيس مشروعها الخاص في مجال المطاعم والمقاهي.
وقالت الزوجة أمل حبيش، في حديثها لقناة “الإخبارية”، إنها سعيدة لأنها تمكنت من تحقيق حلمها في تأسيس المطعم، مضيفة أن زوجها شجعها على ذلك وقام بدعمها تاركا وظيفته في القطاع الخاص.
وأضافت أنها شعرت بالسعادة والخوف في ذات الوقت عندما قرر زوجها ترك وظيفته للعمل معها في المشروع، إلا أن هذه المشاعر اختفت لاحقًا، وشكرت الله تعالى لكون زوجها شاركها في المشروع منذ بدايته. وفق “أخبار 24”.
ومن جهته، قال الزوج محمد الحوذلي، إن فكرة المشروع راودتهما قبل عامين من تقديم استقالته من الوظيفة، مضيفًا أنهما استغرقا عدة شهور في إعداد واختيار التصميم والشكل النهائي لما سيكون عليه مشروعهما قبل البدء في تنفيذه.
فيديو | ترك وظيفته التي قضى فيها 13 عاما ليعمل مع زوجته..
قصة نجاح ملهمة لزوجين نجحا في بناء مشروعهما الخاص بـ #جازان#الإخبارية pic.twitter.com/q2J50dTsMh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 3, 2021