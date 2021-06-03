‏”العدل” تطلق خدمة “الحاسبة العمالية” لتسريع إجراءات ‏التقاضي وضمان استرجاع الحقوق

أطلقت وزارة العدل، ممثلة بمركز البحوث ووحدة القضاء العمالي، الإصدار الأول لخدمة “الحاسبة العمالية”، التي تستهدف بالدرجة الأولى ضمان سرعة استرجاع الحقوق وتسريع وتيرة العمل والإجراءات القضائية في المحاكم العمالية.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تستهدف تعزيز الوعي الحقوقي لدى الفئات العمالية، وسهولة تطبيق نظام العمل ولائحته فيما يتعلق بالحقوق والمنازعات المالية، إضافة إلى دقة نتائج العمليات الحسابية المتعلقة بالحقوق العمالية.
وأشارت إلى أن “الحاسبة العمالية” تتميز بشموليتها لأهم الحقوق العمالية، وسهولة استخدامها، وسرعة الوصول إلى التبويبات في صفحة واحدة، بالإضافة إلى إتاحة عنصر الطباعة لجميع النتائج بهدف التسهيل على المستخدمين.
وبيّنت أن الإصدار الأول يحتوي على أهم الحقوق الواردة في نظام العمل، وهي الأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وأجر الإجازة وأجر العمل الإضافي، والتعويض عن الإنهاء لغير سبب مشروع، وعدد أيام الإجازة في فترة الخدمة، ومبلغ الحسم بسبب الغياب والتأخر، إضافة إلى متوسط الأجر.
وفق “أخبار 24”.