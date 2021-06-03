مساعد شاموسكا يعلن انضمامه للجهاز الفني للنصر

أعلن مساعد شاموسكا، مارسيلو سيزار، انضمامه للجهاز الفني لفريق النصر تحت قيادة المدرب مانو مينيز.
وكتب سيزار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أنا فخور بخوضي تحديا جديدا لموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ مع نادي النصر وانضمامي للجهاز الفني للمدرب مانو مينزيس، إنه لشرف كبير. شكراً لهذه الفرصة.”
وكان مينيز قد طلب من إدارة النصر انضمام مواطنه مارسيلو سيزار الذي عمل مساعدًا لشاموسكا المدير الفني السابق للفيصلي. وفق “أخبار 24”.
وطلب مينيز من إدارة النصر التعاقد مع البرازيلي مارسيلو سيزار لتولي مهام التقييم الفني للاعبين الصاعدين من درجة الشباب والمعارين أيضًا.