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أخبار محلية > بالفيديو.. “الزعاق” يتوقع ظواهر مناخية تشهدها المملكة خلال هذه الأيام.. تعرّف عليها
04/06/2021   10:50 ص

بالفيديو.. “الزعاق” يتوقع ظواهر مناخية تشهدها المملكة خلال هذه الأيام.. تعرّف عليها

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توقع الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، بعض الظواهر المناخية التي تشهدها المملكة خلال الأيام الحالية، وذلك تزامناً مع تعامد الشمس عليها.   

وقال الزعاق، إن تعامد الشمس على مناطق المملكة يزيد من هبوب رياح السموم، وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلاتها العالمية، وكذلك انتشار الرطوبة؛ بسبب حمو المسطحات المائية بالخليج وبحر العرب.   

ولفت إلى أن الظواهر المناخية تتضمن أيضاً تشكّل السحب الماطرة على الجنوب، موضحاً أنه مع دخول موسم “مربعانية القيظ” تأتي السحب من الجهة الشرقية، والتي يسميها العامة بـ”السحب العكسية” وتتميز بأنها تكتم الأجواء وترفع الحرارة المحسوسة.    

ونوه وفقاً لـ “العربية”، إلى أنه خلال تلك الأيام ينتهي الموسم الطبيعي لهطول الأمطار على المناطق العربية، موضحاً أن الأمطار بالدول العربية تتبع حزام الأمطار الموسمية ولها بداية وشدة ونهاية. وفق “أخبار 24”.   

وأشار إلى أن الأمطار تقسّم في العالم إلى ثلاثة أقسام، وهي أمطار دائمة وتكون بالمناطق الواقعة على خط الاستواء، وأمطار موسمية وتقع بين مداري السرطان والجدي، ومناطق أخرى لا توجد بها أمطار نهائياً بسبب ظروف مكانية أو مناخية.

 

بالفيديو.. “الزعاق” يتوقع ظواهر مناخية تشهدها المملكة خلال هذه الأيام.. تعرّف عليها

أخبار محلية
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