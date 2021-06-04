بالفيديو.. “الزعاق” يتوقع ظواهر مناخية تشهدها المملكة خلال هذه الأيام.. تعرّف عليها

توقع الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، بعض الظواهر المناخية التي تشهدها المملكة خلال الأيام الحالية، وذلك تزامناً مع تعامد الشمس عليها.
وقال الزعاق، إن تعامد الشمس على مناطق المملكة يزيد من هبوب رياح السموم، وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلاتها العالمية، وكذلك انتشار الرطوبة؛ بسبب حمو المسطحات المائية بالخليج وبحر العرب.
ولفت إلى أن الظواهر المناخية تتضمن أيضاً تشكّل السحب الماطرة على الجنوب، موضحاً أنه مع دخول موسم “مربعانية القيظ” تأتي السحب من الجهة الشرقية، والتي يسميها العامة بـ”السحب العكسية” وتتميز بأنها تكتم الأجواء وترفع الحرارة المحسوسة.
ونوه وفقاً لـ “العربية”، إلى أنه خلال تلك الأيام ينتهي الموسم الطبيعي لهطول الأمطار على المناطق العربية، موضحاً أن الأمطار بالدول العربية تتبع حزام الأمطار الموسمية ولها بداية وشدة ونهاية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الأمطار تقسّم في العالم إلى ثلاثة أقسام، وهي أمطار دائمة وتكون بالمناطق الواقعة على خط الاستواء، وأمطار موسمية وتقع بين مداري السرطان والجدي، ومناطق أخرى لا توجد بها أمطار نهائياً بسبب ظروف مكانية أو مناخية.
خلال هذه الأيام
تتعامد الشمس على مناطقنا ويتولد عنه
1- هبوب رياح السموم
2-ترتفع درجات الحرارة إلى معدلاتها العالمية
3-تحمو المسطحات المائية بالخليج وبحر العرب فتنتشر الرطوبة وتتخلق السحب العكسية الكاتمة(موسم صباغ اللون)
4-تتشكل السحب الماطرة على الجنوب
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) June 3, 2021
خلال هذه الأيام ومع دخول مربعانية القيظ :
تبدأ تأتينا السحب من الجهة الشرقية وهي التي يسميها العامة بالسحب العكسية والتي تكتم الأجواء وترفع الحرارة المحسوسة (صباغ اللون وطباخ التمر)
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) June 3, 2021