بالفيديو.. ما حكم تلقي العامل “إكرامية” نظير عمل قام به؟.. الشثري يوضح

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، حكم أخذ العامل إكرامية أو ما يسمى “بقشيش” نظير قيامه بعمل ما.
وقال الشيخ الشثري في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن كانت هذه الإكرامية من صاحب العمل الذي يعمل العامل لديه، فلا حرج عليه في أن يأخذها.
وأضاف أن الإكرامية إن كانت من شخص يتعامل مع صاحب العمل، فلابد من علم صاحب العمل بها؛ لأن الوقت مملوك لصاحب العمل ولا يصح للعامل أن يتقاضى عليه أجراً أو هدية إلا بعلمه. وفق “أخبار 24”.
ما حكم أخذ الإكرامية على عمل قام به الشخص؟.. الشيخ د. سعد الشثري
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— قناة الرسالة (@alresalahnet) June 3, 2021