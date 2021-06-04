نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. ما حكم تلقي العامل “إكرامية” نظير عمل قام به؟.. الشثري يوضح
04/06/2021   10:50 ص

بالفيديو.. ما حكم تلقي العامل “إكرامية” نظير عمل قام به؟.. الشثري يوضح

+ = -
677

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، حكم أخذ العامل إكرامية أو ما يسمى “بقشيش” نظير قيامه بعمل ما.  

وقال الشيخ الشثري في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن كانت هذه الإكرامية من صاحب العمل الذي يعمل العامل لديه، فلا حرج عليه في أن يأخذها.  

وأضاف أن الإكرامية إن كانت من شخص يتعامل مع صاحب العمل، فلابد من علم صاحب العمل بها؛ لأن الوقت مملوك لصاحب العمل ولا يصح للعامل أن يتقاضى عليه أجراً أو هدية إلا بعلمه.  وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. ما حكم تلقي العامل “إكرامية” نظير عمل قام به؟.. الشثري يوضح

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885156945.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.