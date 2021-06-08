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أخبار محلية > “الحياة الفطرية” توضح كيف وصلت الحيوانات المفترسة لأصحابها رغم منع تداولها .. وهذه آلية الإبلاغ عنهم
08/06/2021   8:20 ص

“الحياة الفطرية” توضح كيف وصلت الحيوانات المفترسة لأصحابها رغم منع تداولها .. وهذه آلية الإبلاغ عنهم

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كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بندر الفالح، اليوم الإثنين، مصادر حصول بعض الأفراد على حيوانات مفترسة بغرض الاقتناء أو التربية.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن كل الأشخاص الذين يمتلكون حيوانات مفترسة في المملكة، قد حصلوا عليها بطريقة غير نظامية، سواء تم إكثارها داخليًا أو دخلت مُهربة من الخارج.

وأشار إلى أن هناك العديد من طرق التهريب، مثل التهريب عبر الحقائب أو الأثاث أو عبر التسلل من الحدود البرية، كما أكد أن عمليات تهريب الحيوانات المفترسة تمر بالعديد من المخالفات خلال المراحل المختلفة لسلاسل الإمداد، من بينها الصيد الجائر والرشوة. وفق “أخبار 24”.

ومن جانبه، استعرض مستشار رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور أحمد البوق، آلية الإبلاغ عن الأشخاص الذين يصطحبون حيوانات مفترسة للأماكن العامة، حيث أوضح أن هناك أرقامًا مخصصة للإبلاغ عن أي مخالفات في هذا الصدد، أو عن طريق الإبلاغ عبر منصة “فطري”.

“الحياة الفطرية” توضح كيف وصلت الحيوانات المفترسة لأصحابها رغم منع تداولها .. وهذه آلية الإبلاغ عنهم

أخبار محلية
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