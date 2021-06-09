نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > أول تعليق من نجاح العازمي بعد تكليفها بإدارة مستشفى القريات العام
09/06/2021   11:00 م

أول تعليق من نجاح العازمي بعد تكليفها بإدارة مستشفى القريات العام

+ = -
1028

علقت الأخصائية نجاح العازمي على قرار تكليفها بإدارة مستشفى القريات العام لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت العازمي، في حديثها لـ”أخبار 24″، إنها تستشعر المسؤولية بثقة ولاة الأمر، والأمانة المناطة بها، وهي حافز لها لتقديم كل ما تستطيع لخدمة الوطن، خاصةً الأهالي في محافظة القريات.

يُذكر أن مدير عام الشؤون الصحية بالقريات المكلف، فارس الرويلي، أصدر اليوم قراراً بتكليف الأخصائية نجاح العازمي مديرة لمستشفى القريات العام، إضافةً لعملها مساعدة الخدمات العلاجية في صحة القريات.

وكان وزير الصحة قد أصدر قرارا في وقتٍ سابق بإعفاء مدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات، ومـدير مستشفى القـريات العـام، من منصِبَيهما، وذلك نظرا لما تمَّت ملاحظته من قصور في سير العمـل وضعف الأداء الإداري.

أول تعليق من نجاح العازمي بعد تكليفها بإدارة مستشفى القريات العام

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885157998.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.