أول تعليق من نجاح العازمي بعد تكليفها بإدارة مستشفى القريات العام

علقت الأخصائية نجاح العازمي على قرار تكليفها بإدارة مستشفى القريات العام لمدة ثلاثة أشهر.
وقالت العازمي، في حديثها لـ”أخبار 24″، إنها تستشعر المسؤولية بثقة ولاة الأمر، والأمانة المناطة بها، وهي حافز لها لتقديم كل ما تستطيع لخدمة الوطن، خاصةً الأهالي في محافظة القريات.
يُذكر أن مدير عام الشؤون الصحية بالقريات المكلف، فارس الرويلي، أصدر اليوم قراراً بتكليف الأخصائية نجاح العازمي مديرة لمستشفى القريات العام، إضافةً لعملها مساعدة الخدمات العلاجية في صحة القريات.
وكان وزير الصحة قد أصدر قرارا في وقتٍ سابق بإعفاء مدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات، ومـدير مستشفى القـريات العـام، من منصِبَيهما، وذلك نظرا لما تمَّت ملاحظته من قصور في سير العمـل وضعف الأداء الإداري.