شاهد .. “الخطوط الحديدية” تستعرض مراحل تطور قطارات المملكة منذ عام 1948 حتى 2021

كشفت الخطوط الحديدية السعودية “SAR”، عن مراحل تطور السكك الحديدية وقطارات المملكة منذ عام 1948م حتى العام الجاري، وذلك من خلال فيلم قصير.
وأوضحت أنها قامت بإنشاء السكك الحديدية في الصحراء بين الرياض والدمام عام 1948، وذلك بأمر من المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود لربط الرياض بالمنطقة الشرقية.
وأضافت أنه جرى إطلاق قطار الركاب والشحن بين الرياض والدمام بحلول عام 1951، كما جرى إنشاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عام 1966 بأمر ملكي.
وأشارت إلى أنه في عام 1981 تم افتتاح الميناء الجاف وسط مدينة الرياض، وتتجاوز مساحته 7 ملايين م2 حيث تم إنشاؤه لربط ميناء الملك عبد العزيز البحري في الدمام بالعاصمة من خلال السكك الحديدية. وفق “أخبار 24”.
وذكرت أن الشركة السعودية للسكك الحديدية تأسست عام 2006، لتكون مظلة إدارية تدخل تحتها شبكة الخطوط الحديدية التي تربط شمال المملكة بشرقها ووسطها، كما تتولى مسؤوليات تشغيل وإدارة شبكة الخطوط الحديدية بجميع مرافقها.
ولفتت الشركة إلى أنه تم إطلاق قطار الشمال لنقل المعادن عام 2011، ثم قطار الشمال لنقل الركاب عام 2017، وبعدهما جرى تدشين مشروع قطار الحرمين عام 2018، وخلال العام الجاري تم توحيد جميع قطارات المملكة تحت مظلة SAR.
برؤية المؤسس عبرنا الصحراء بأيدي أبناء الوطن، واليوم نكمل المسيرة بجهودهم المستمرة للمضي #نحو_مستقبل_سار 🚄 pic.twitter.com/3NGjbaC4iJ
— الخطوط الحديدية السعودية | SAR (@SARSaudiRailway) June 8, 2021