“هيئة الاتصالات” تكشف عن سرعات مقدمي الخدمة في الوصول لأبرز تطبيقات التواصل الاجتماعي

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الخميس)، عن أداء مقدمي الخدمة في الوصول لأبرز تطبيقات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاجتماعات المرئية في المملكة.
وأوضحت في تقريرها الربعي لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة “مقياس”، عن تسجيل شركة “موبايلي” لأفضل سرعة وصول لمحتوى تطبيق “سناب شات”، فيما سجلت شركة “زين” أفضل سرعة وصول لتطبيق “تويتر”، وتسجيل كل من شركة “STC وموبايلي، وزين” أفضل سرعة وصول لتطبيقي “فيسبوك، وإنستغرام”.
وأظهر التقرير تصدر شركة “زين” لتصنيف مقدمي خدمات الاتصالات في جودة بث الفيديو في الإنترنت عبر منصة “يوتيوب” بنسبة نجاح تصل إلى 99.8%، وجاء في المركز الثاني كل من شركتي “موبايلي، وسلام”، جاءت بعدها شركة “STC” في المركز الثالث.
وأشار التقرير الربعي إلى تصدّر شركة “موبايلي” قائمة سرعة الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخدامًا في المملكة، بعد تسجيلها أفضل سرعة وصول لتطبيقات “زووم، مايكروسوفت تيمز، ويبكس”، وتصدّر “STC” قائمة زمن الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخداما في المملكة لتطبيق “جوجل ميت” خلال الربع الأول من عام 2021.
وفق “أخبار 24”.