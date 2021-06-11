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أخبار المناطق > شاهد .. مداهمة مستودعات في 3 مدن تديرها عمالة امتهنت تزوير منشأ قطع غيار السيارات
11/06/2021   9:21 ص

شاهد .. مداهمة مستودعات في 3 مدن تديرها عمالة امتهنت تزوير منشأ قطع غيار السيارات

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داهمت الفرق الرقابية بوزارة التجارة مستودعات في الرياض ومكة المكرمة والقصيم يديرها وافدون مخالفون يغشون بقطع غيار السيارات من خلال تزوير بلد المنشأ.

وأوضحت الوزارة أن المداهمات جاءت متزامنة مع بعضها في المدن الثلاث، وضبطها أكثر من 280 ألف قطعة غيار و73 ألف استيكر.

وأشارت إلى أنها أغلقت المستودعات وأحالت العمالة المخالفة إلى الجهات الأمنية.

وفق “أخبار 24”.

شاهد .. مداهمة مستودعات في 3 مدن تديرها عمالة امتهنت تزوير منشأ قطع غيار السيارات

أخبار المناطق
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