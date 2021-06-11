شاهد .. مداهمة مستودعات في 3 مدن تديرها عمالة امتهنت تزوير منشأ قطع غيار السيارات

داهمت الفرق الرقابية بوزارة التجارة مستودعات في الرياض ومكة المكرمة والقصيم يديرها وافدون مخالفون يغشون بقطع غيار السيارات من خلال تزوير بلد المنشأ.
وأوضحت الوزارة أن المداهمات جاءت متزامنة مع بعضها في المدن الثلاث، وضبطها أكثر من 280 ألف قطعة غيار و73 ألف استيكر.
وأشارت إلى أنها أغلقت المستودعات وأحالت العمالة المخالفة إلى الجهات الأمنية.
في عمل رقابي متزامن في الرياض ومكة المكرمة والقصيم .. مداهمة مستودعات يديرها وافدون مخالفون يغشون بقطع غيار السيارات ويزوّرون بلد المنشأ.
تم ضبط أكثر من 280 ألف قطعة غيار تم تزوير بلد منشأها.
وإغلاق المستودعات وإحالة المخالفين للجهات الأمنية. pic.twitter.com/yixYv8PahC
— وزارة التجارة (@MCgovSA) June 10, 2021
وفق “أخبار 24”.