جدة تحتضن أكبر قبة في العالم بلا أعمدة.. وهذه مساحتها وارتفاعها

احتضنت مدينة جدة في منطقة مكة المكرمة، أكبر قبة في العالم بلا أعمدة “جدة سوبردوم”، والتي توجد على مساحة 39.753 متر مربع.
ويصل ارتفاع تلك القبة إلى 46 متراً، وقطرها 210 أمتار؛ حيث جرى تخصيصها لاستضافة الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية.
واستقبلت قبة “جدة سوبردوم”، معرض مشاريع منطقة مكة المكرمة الرقمي بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص، وعدد من الكوادر الصحية بالمنطقة.
ويتنافس المشاركون بالمعرض على ابتكار حلول وبرامج تقنية تسهم في الارتقاء بقطاعات الحج والعمرة، وكذلك السياحة والترفيه.
وفق “أخبار 24”.