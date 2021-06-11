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أخبار محلية > بالفيديو .. “الزعاق” يرصد هلال شهر ذي القعدة بتقنية ccd النهارية
11/06/2021   2:52 م

بالفيديو .. “الزعاق” يرصد هلال شهر ذي القعدة بتقنية ccd النهارية

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رصد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، هلال شهر ذي القعدة بتقنية ccd النهارية، التي تستخدم الأشعة تحت الحمراء.

وأوضح الزعاق أن الهلال وُلد ظهر أمس (الخميس) في الساعة الواحدة و53 دقيقة، لافتا إلى أن عملية رصد الهلال تتطلب منع أشعة الشمس من الدخول إلى التليسكوب.

ونشر “الزعاق” صورة للشكل الذي بدا عليه الهلال اليوم (الجمعة)، منوهًا بأن عمر الهلال لم يمر عليه 15 ساعة عندما بدأ في رصده بتقنية ccd النهارية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو .. “الزعاق” يرصد هلال شهر ذي القعدة بتقنية ccd النهارية

أخبار محلية
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