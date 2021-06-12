نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > فريق طبي سعودي يستقبل الحالات المرضية المرفوضة من مستشفيات عالمية
12/06/2021   11:53 م

فريق طبي سعودي يستقبل الحالات المرضية المرفوضة من مستشفيات عالمية

+ = -
703

يحرص مدير مركز زراعة الأعضاء بمستشفى الملك فهد التخصصي، الدكتور محمد القحطاني، برفقة فريقه الطبي المعاون، على استقبال حالات مرضية من خارج المملكة وتقديم العلاج اللازم لها، بعد رفضها من مستشفيات عالمية.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن المركز نجح في استقبال العديد من الحالات المرضية القادمة من خارج المملكة وعلاجها، من بينها كويتي كان يعاني من الأنيميا المنجلية، بعد رفضه من قبل مراكز طبية عالمية مختلفة.

وأضاف أن من بين أبرز الحالات الإنسانية التي مر بها، كانت لسيدة تحتاج لزراعة كبد، ولكنها لم تستطع إيجاد الشخص الذي تتوافق فصيلته معها، وعندما عُثر على متبرع إماراتي متوفى دماغيًا، أخبرها بأنه وجد المتبرع المناسب لفصيلتها، طالبًا منها القدوم للمركز من أجل الخضوع للعملية. وفق “أخبار 24”.

فريق طبي سعودي يستقبل الحالات المرضية المرفوضة من مستشفيات عالمية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885158539.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.