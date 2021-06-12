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أخبار محلية > بمشاركة “التجارة” .. “الصحة” تستعرض في مؤتمر الغد آخر مستجدات مواجهة لكورونا
12/06/2021   11:54 م

بمشاركة “التجارة” .. “الصحة” تستعرض في مؤتمر الغد آخر مستجدات مواجهة لكورونا

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تنظم وزارة الصحة، غدًا الأحد، المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات جائحة كورونا في المملكة، وذلك بحضور كل من متحدث وزارة الصحة ونظيره الخاص بوزارة التجارة.

ويناقش المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية للجائحة وعرض الإحصائيات والخدمات الصحية، بالإضافة إلى استعراض مستجدات اللقاح والرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.

ويستعرض المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، مراقبة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية، كما يناقش البروتوكولات الوقائية المحدثة للقطاع التجاري. وفق “أخبار 24”.

بمشاركة “التجارة” .. “الصحة” تستعرض في مؤتمر الغد آخر مستجدات مواجهة لكورونا

أخبار محلية
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