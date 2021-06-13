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اخبار رياضية > رسميا.. “إريكسن” رجل مباراة الدنمارك وفنلندا
13/06/2021   2:16 م

رسميا.. “إريكسن” رجل مباراة الدنمارك وفنلندا

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اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، رجلاً لمباراة منتخب بلاده ضد فنلندا، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية بالبطولة.

وفاز المنتخب الفنلندي على نظيره الدنماركي، بهدف نظيف، في أول ظهور للفريق الفنلندي في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وحسم منتخب فنلندا الفوز على الدنمارك بالهدف الذي سجله جويل بوهانبالو في الدقيقة 59 من المباراة التي جمعت بينهما في كوبنهاجن، ليحصد 3 نقاط له في أول مشاركة له. وفق “أخبار 24”.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في وقت سابق استئناف المباراة بعد توقفها قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول نتيجة تعرض الدنماركي كريستيان إريكسن للانهيار وسقوطه مغشياً عليه.

رسميا.. “إريكسن” رجل مباراة الدنمارك وفنلندا

اخبار رياضية
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