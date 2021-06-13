غادرت مساء السبت، بعثة منتخب سنغافورة، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد ختام مشاركته في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وكان في وداع بعثة المنتخب السنغافوري عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم والذين رافقوا البعثة طوال مدة إقامتها في الرياض.
وكان المنتخب السنغافوري اختتم، أمس الأول الجمعة، مشاركته بالمجموعة الرابعة من التصفيات التي تحتضنها المملكة حاليًا، حيث خسر أمام المنتخب الوطني بثلاثية نظيفة ليتوقف رصيده عند 7 نقاط من 8 مباريات في المركز الرابع.
يذكر أن المنتخب السنغافوري خاض 3 مباريات في الرياض وهي المتبقية له من مباريات المجموعة حيث خسر أمام فلسطين بنتيجة 0-4، ثم خسر أمام أوزبكستان بخماسية قبل أن يخسر في آخر مبارياته أمام “الأخضر” بثلاثية نظيفة.
وفق “أخبار 24”.