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أخبار محلية > متحدث “الصحة” يرد على سؤال حول ضرورة عزل الأطفال المصابين بكورونا
13/06/2021   7:40 م

متحدث “الصحة” يرد على سؤال حول ضرورة عزل الأطفال المصابين بكورونا

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أنه لا يوجد تغيير كبير في منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات جائحة كورونا، أن هناك ثباتًا في منحنى الحالات الحرجة للإصابات، مشددًا على أهمية الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، والتي قد يؤدي إهمالها إلى حدوث انتكاسة في منحنى الإصابات.

وردًا على سؤال حول مدى ضرورة عزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا، أكد متحدث وزارة الصحة، أن المصابين من أي فئة عمرية يجب عزلهم عن الآخرين حتى التعافي، وذلك بمرور 10 أيام من تأكد الإصابة، على أن تكون الأيام الثلاث الأخيرة بدون أعراض. وفق “أخبار 24”.

وشدد على ضرورة الذهاب لعيادات “تطمن” بمجرد الشعور بأعراض الإصابة، ومن ثم يكون التقدير للأطباء والأطقم الطبية فيما يتعلق بأخذ مسحة من عدمه.

متحدث “الصحة” يرد على سؤال حول ضرورة عزل الأطفال المصابين بكورونا

أخبار محلية
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